Ble utfordret på komfortsonen

– Hva går jobben din ut på?

– Det er en lederjobb med fag-, økonomi- og personalansvar. Avdelingen har ansvar for myndighetsområdene i etaten, som kommunale veier, utleie av byrom og parker, parkeringsklager og parkeringstillatelser for forflytningshemmete – og vi har også egne lekeplasskontrollører. Videre har vi ansvar for det juridiske i etaten, med unntak av utbyggingsavtaler og grunnerverv. Vi har også ansvar for håndteringen av nedlagte avfallsdeponier, samt natur-, vassdrags- og viltforvaltningen. Vi gir uttalelser i plan- og byggesaker, utarbeider tematiske og strategiske fagplaner og har også fått en del spennende byutviklingsoppgaver – blant annet er vi i oppstarten av et byromsstrategiarbeid. Avdelingen har i overkant av 30 ansatte.