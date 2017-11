Oslos bydeler må åpne møtene

«Bystyret ber byrådet sikre at bydelsutvalgene og bydelsadministrasjonene ikke har lukket møtevirksomhet i strid med kommuneloven.» Det vedtok bystyret enstemmig onsdag kveld etter forslag fra Rødt.

Partiet fikk også full støtte til å endre § 4 - 4 i reglementet for bydelene, slik at det slås fast at alle møter i politiske organer skal kunngjøres for allmennheten. Til nå har reglementet gitt inntrykk av at dette bare gjelder møter som skal holdes for åpne dører. Dette til tross for at det i kommuneloven understrekes spesielt at kravet til kunngjøring også gjelder møter som man antar vil gå helt eller delvis for lukkede dører.