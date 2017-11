Saksbehandler tiltalt for 30 tilfeller av korrupsjon

Kvinnen og en mann, begge byggesaksbehandlere, er tiltalt for 16 tilfeller av grov korrupsjon, skriver Drammens Tidende. Kvinnen er tiltalt for ytterligere 14 tilfeller av grov korrupsjon og 20 tilfeller av dokumentforfalskning.

Kvinnen skal ha mottatt store summer for å gi byggetillatelser som ellers ikke ville blitt gitt. I noen av sakene som omfattes av tiltalen, er beløpene ukjent. De spesifiserte beløpene viser imidlertid at kvinnen til sammen skal ha mottatt 1,2 millioner kroner fra en rekke utbyggere.

Mannen har ifølge tiltalen fungert som et mellomledd mellom kvinnen og utbyggere. Han skal til sammen ha mottatt 115.000 kroner for sine tjenester.

Korrupsjonssaken begynte å rulle i oktober 2015 under en gjennomgang av rutinene på byggesaksavdelingen i Drammen kommune. De to saksbehandlerne ble da siktet for grov korrupsjon og varetektsfengslet en periode.

Rettssaken mot de to starter i Drammen tingrett 8. januar. Det er satt av tre uker til saken.

(©NTB)