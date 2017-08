Langvarig barnevernskonflikt fortsetter

Konflikten startet da ledelsen omorganiserte tjenesten i januar i år, bekrefter en arbeidsmiljøundersøkelse bestilt av kommunen. Det skjedde etter at barnevernsleder Irene Pleym Jakola i november hadde varslet Fylkesmannen om at de ikke kunne levere forsvarlige tjenester fordi de var for få ansatte i forhold til arbeidsoppgavene.

Jakola ble kort tid etter fratatt ansvaret som leder, og en midlertidig leder ble satt inn og underlagt kommunalsjefen for oppvekst.