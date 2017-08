Ny barnevernsrapport avliver myter om innvandrere

– Dette er svært viktig kunnskap å ha med seg i det videre arbeidet med minoriteter i barnevernet, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hun peker på at eldre statistikk, som har vist at barn og unge med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i barnevernsstatistikken, har vært basert på begrenset informasjon om ulike innvandringskategorier.

Det er så å si ingen forskjell på minoritetsbarn og barn i resten av befolkningen, fastslår forskerne bak rapporten «Myter og realiteter. Innvandreres møter med barnevernet», som lanseres under Arendalsuka tirsdag.

Aftenposten skriver at forskerne likevel finner at det er stor forskjell blant innvandrere når det gjelder foreldrenes landbakgrunn, og hvor lang tid det har gått siden de kom til landet.

Rapporten avliver flere myter som har versert om det norske barnevernet. Blant annet at selv om folk fra flere østeuropeiske land har demonstrert mot det norske barnevernet og fått mye medieomtale internasjonalt, har de ikke spesielt høy andel omsorgsovertakelser. Polakker – som er den største innvandrergruppen i Norge – ligger for eksempel under gjennomsnittet i befolkningen når det gjelder omsorgsovertakelser.

