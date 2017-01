Bernt svarer: Offentlig møtebok også ved lukkete møter

I en sak blir kommunestyremøtet lukket. Når debatten er ferdig bak lukkete dører, og kommunestyret skal votere i saken, skal da dørene åpnes før votering?

Når det skal voteres over forslag om å lukke et møte, fastsetter kommuneloven § 31 a, nr. 1 at avstemningen om dette skal skje i åpent møte, også om selve debatten om møtet skal lukkes, har skjedd i lukket møte etter vedtak i medhold av denne bestemmelsen. Noen tilsvarende regel har vi ikke når det gjelder realitetsbehandlingen av den aktuelle saken. Det må bety at når det er truffet vedtak om at en sak skal behandles i lukket møte, gjelder dette også selve voteringen til slutt. Men det skal føres møtebok etter § 30 nr. 3 også om saker som behandles i lukket møte, og av denne skal det framgå både hva som er vedtatt og voteringsresultatet – herunder hvordan de enkelte medlemmer har stemt.