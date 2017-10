En av disse blir Årets lokale klimatiltak 2017

For sjuende gang skal KS og miljøstiftelsen Zero kåre Årets lokale klimatiltak.

Tre vinnere skal kåres på Zerokonferansen i Oslo 31. oktober. Seks finalister er nå klare:

Kommunene Oslo, Sandefjord og Sarpsborg og fylkeskommunene Sør-Trøndelag, Troms og Vestfold.

Sterk konkurranse

Det kom i år inn 12 søknader, og konkurranse var sterk, ifølge juryen.

Oslo er nominert for sitt nyskapende klimabudsjett, Sandefjord for miljøkrav ved tildeling av seilingstider i havnen, Sarpsborg for utslippsfrie renovasjonsbiler, Sør-Trøndelag for stor satsing på el-busser, Troms for kjøp av el-busser og Vestfold for gode klimaløsninger ved ny videregående skole.

Juryen for årets tildeling består av tidligere Venstre-leder og samferdselsminister Odd Einar Dørum, KS-direktør for interessepolitikk Helge Eide, CICERO-direktør og tidligere SV-leder Kristin Halvorsen og Zero-leder Marius Holm.

De øvrige søknadene kom fra kommunene Asker, Fredrikstad, Hvaler, Skedsmo, Stavanger og Vågsøy.