Fyller med diesel - elbilinteressen faller

Det skriver Kommunal Rapports ukeavis (eget abonnement) i dag, torsdag.

Av den kommunalt eide personbilparken som er hjemmehørende i Trondheim, er 62 prosent dieselbiler. Det viser tall fra Motorvognregisteret som Kommunal Rapport har innhentet. Til sammenlikning er bare 11 prosent av personbilene i kommunal eie i Oslo dieselbiler. I Stavanger er andelen 55, i Bergen 51 prosent.

I tabellen nederst i artikkelen kan du sjekke hvor stor andelen dieselbiler som er i kommunal eie, ifølge Motorvognregisteret. Vi har tatt med både kommuner, foretak og kommunale selskaper. Det finnes ikke noe nasjonalt register for leasingbiler. Vår tabell viser kjøretøyene som eies av Kommune-Norge.

Elbilinteressen faller markant

Av rundt 1.100 elbiler som er registrert i kommunal eie, er det Oslo som eier nesten halvparten. Hordaland fylkeskommune og Sandefjord kommune er de to store innkjøperne av elbiler i 2016. Sandefjord kjøpte inn 14 Renault Zoe i fjor. Hordaland kjøpte inn 15 biler i fjor, og har nå 33 elbiler i stallen. Hordaland har vedtatt å skifte ut fossilbilene til nullutslippsbiler i løpet av 2018. Men totalt sett kjøpte Kommune-Norge færre elbiler i fjor enn i de to foregående årene: 174 mot 293 i 2015 og hele 436 i 2014.

Forsker ved Transportøkonomisk institutt Christian Weber påpeker at bildet ikke er helt sort/hvitt hva gjelder diesel og luftforurensning. Trondheim, som har hatt størst problemer med svevestøv, kan derfor ha en ulik løsning enn Oslo, hvor nitrogenoksider er det største problemet.

- Trondheim kunne velge dieselbil med lave partikkelutslipp og sannsynligvis høy NOx, mens Oslo bør kanskje velge noe som har både lavt utslipp av partikler og NOx. Enda mindre kommuner kunne vel velge fritt med hensikt til lokale utslippsfaktorer, siden befolkingen/trafikken er ikke like tett som i de store byene. Så det kan hende at det som er løsningen for den ene kommunen, er en forverring for den andre, forklarer Weber.

