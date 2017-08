Solvik-Olsen avviste begrensninger på skutertrafikken

– Det var som forventet, sier ordfører Bjente Bjerke (Ap). Tjøme kommune laget lokale forskrifter før sommeren. De sendte også en søknad til Samferdselsdepartementet om å forby skuterkjøring i farledene, som er sjøens riksveier. Staten bestemmer reglene i farledene, med mindre de går helt inn til kaia. Det gjør de ikke i Tjøme, og dermed fikk kommunen nei.

Bjerke mener likevel at den lokale forskriften har fungert, og at folk stort sett har respektert forbudet.

– Jeg vet politiet har ilagt noen forelegg i Færder nasjonalpark hvor det er totalforbud, men hvordan det er ellers får vi ikke full oversikt over før vi har hatt politirådsmøte.

Ordføreren mener ut fra hva hun har lest i mediene og fått vite fra ansatte i kommunen at det ikke vært store problemer med vannskuter.

– Vi vil lage en forskrift i nye Færder kommune. Så vil vi samarbeide med nabokommunene og en felles forskrift. Allerede har vi like forskrifter med Stokke og Tønsberg når det gjelder fart til sjøs, så det bør ordne seg, mener Bjerke.

Mange kommuner ønsker å lage forskrifter til neste års sesong. Derfor inviterer KS til seminar om forskrifter neste uke.

«KS mener det er bra at regjeringen har tillit til norske kommuners evne til å forvalte naturressurser. Det er likevel problematisk at regjeringen gjennomfører hastevedtak, og at kommunene ikke har fått nok tid og veiledning til å gjennomføre de reguleringene de selv ønsker», heter det i invitasjonen.

Seminaret skal gi råd og veiledning til dem som vil lage forskrifter.

I sommer har Naturvernforbundet kjørt en kampanje mot skuter, og foreningen Vannskuter Norge har forsvart kjøretøyet og kjørerne.

I Ytre Hvaler nasjonalpark er det ilagt et forelegg. Kommunen selv har i likhet med de fleste andre ikke rukket å lage forskrift. Hvaler vil samarbeide med nabokommunene nå i høst.

Sandnesposten melder om publikumsklager på uvettig vannskuterkjøring i Sandnes. Ordfører Stanley Wirak (Ap) sier til Sandnesposten at det kan komme noen regler for vannskutere.