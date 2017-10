Flertall kan løse opp innstramming for kontantstøtten

Innstrammingen ble vedtatt helt mot slutten av forrige stortingsperiode. Målet var bedre integrering av innvandrere og deres barn.

Nå tar Arbeiderpartiet til orde for å justere reglene. Dermed kan det dannes et nytt flertall sammen med SV og Senterpartiet – som stemte for KrFs alternative forslag da femårskravet ble vedtatt 12. juni.

Utilsiktet

Ap-nestleder og partiets fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen Hadia Tajik sendte mandag brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) med spørsmål om statsråden «vil vurdere å åpne for unntak» for å unngå det partiet omtaler som «utilsiktede virkninger».

– Vi er jo mot hele kontantstøtten, som vi mener er et hinder for integrering. Så vi stemte for kravet om fem års botid da saken var oppe før sommeren. Men slike utslag som nå er avdekket, var verken belyst i dokumentene fra regjeringen eller tema i debatten. Derfor mener vi nå det er riktig at regjeringen ser på dette på nytt, sier Ap-representant og Tajiks komitékollega Lise Christoffersen til NTB.

Regjeringen så det

Utslagene Christoffersen peker på, er blant annet saken til Vanja Brox, som ble omtalt av NRK mandag.

Hun er født og oppvokst i Norge, norsk statsborger og gift med en utenlandsk mann som har bodd i Norge siden høsten 2012. Han er i full jobb, og har norsk statsborgerskap i sikte. Men femårsregelen oppfyller han ikke, og dermed ble det avslag på søknaden om kontantstøtte.

Ifølge statssekretær Kai Morten Terning i barne- og likestillingsdepartementet var regjeringen klar over at lovendringen kunne ramme nordmenn, men målet om bedre integrering ble vektlagt mest da endringen ble foreslått.

Ønsker unntak

At Ap nå har oppdaget utilsiktede virkninger er godt nytt, mener KrF-representant Geir Jørgen Bekkevold.

– Vi foreslo en grense på tre års botid for en av foreldrene kombinert med et krav om norskopplæring, noe SV og Sp stemte for. Dersom også Ap ønsker en endring, kan vi muligens få til et nytt flertall, sier Bekkevold til NTB.

Han sier at KrF om kort tid vil avgjøre om partiet skal fremme sitt opprinnelige forslag på nytt, eller om det er mer hensiktsmessig å be regjeringen gå inn i den vedtatte lovteksten og justere der det er nødvendig.

Ifølge Tajiks brev til Hauglie kan et flertall være innen rekkevidde dersom KrF velger alternativ to.

– I familier der en av foreldrene er norsk og samtidig er den som skal være hjemme med barnet, er ikke argumentet om raskere integrering like relevant. Det bør derfor vurderes hvordan det kan gjøres unntak for slike familier, selv om ikke begge oppfyller botidskravet, heter det i det skriftlige spørsmålet fra Ap til Hauglie.

