Ap og Sp avviser norskkrav for Nav-støtte

– Før hun kommer med pisken etter fem år, så bør hun sørge for at det er et godt tilbud de første årene, sier Støre til NTB.

Siv Jensen vil nekte flyktninger Nav-støtte dersom de ikke har lært norsk innen fem år. Hun viser til at norskkunnskaper er viktig for å komme i jobb, og at det er avgjørende ikke bare for den enkelte, men for velferdsstatens framtid.

Kuttet i norsktimer

Støre mener at dersom det var norskkunnskapene hun var opptatt av, burde hun begynne med å sikre god norskopplæring. I 2015 ble antall timer norskundervisning asylsøkere kan få på mottak, kuttet fra 250 til 175.

– I Stortinget er alle enig om betydningen av norsk, det å kunne språk. Men da må vi samtidig legge til rette for at folk som kommer til Norge får den norskopplæringen de trenger for å lære seg språk raskt, enten de er i mottak eller i lokalsamfunn, sier Støre.

Et forslag om ytterligere reduksjon «sa Stortinget takk og lov nei til», ifølge Støre.

Jensen på sin side mener tilbudet er styrket, fordi 500 spesielt motiverte asylsøkere kan få ekstratilbud på «supermottak».

Frykter flere konflikter

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, avviser også forslaget. Han viser til dem som vil jobbe og bli integrert, men som sliter med å lære seg språket.

– Å lage en generell regel om at man ikke skal få Nav-støtte om man ikke består en test etter fem år og har varig opphold, det tror jeg er en veldig dårlig løsning som bare kommer til å skape flere konflikter, sier Vedum til NTB.

– Tydelige krav gir god respons

Frp kom med forslaget i 2015 også, og Jensen gjentok det i sitt partilederforedrag på Litteraturhuset i Oslo torsdag kveld.

– Det er så mange mennesker med minoritetsbakgrunn som har bodd her lenge, som verken kan språket eller som er i arbeidslivet. Sånn kan det ikke fortsette, sa Siv Jensen til NTB.

Hun mener tydelige krav ofte blir møtt med «god respons og leveranser».

– Stiller vi krav, med veldig klare forventninger, så går dette mye enklere, sa Frp-lederen.

