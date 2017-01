Forlik om asylregning

Den opprinnelige regningen for driften av asylmottaket i Fjellhallen fra september 2015 til mars 2016 var på 16,5 millioner kroner. UDI har fra før betalt 8,7 millioner, mens oppgjøret om de siste 7,8 millionene så ut til å havne i Oslo tingrett i mars.

Mandag møttes partene imidlertid til rettsmekling, og der ble de til slutt enige om et forlik der UDI betaler Sør-Varanger kommune ytterligere 4,6 millioner.

– Det viktigste nå er at vi har spart oss for en lang og belastende rettssak. Vi har fått et forlik, og så er saken ute av verden, sier ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen (Ap), til iFinnmark.

(©NTB)