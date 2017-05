Helseministeren møtte ledere og tillitsvalgte ved Odda sjukehus

Tirsdag var Høie på besøk i Odda, skriver NRK.

– Jeg håper dette blir en god start på prosessen videre, sa Høie. Mandag lovet helseministeren at den samlede beredskapen ved Odda sjukehus skal være på dagens nivå. Men han utelukket ikke endringer i dagens organisering. Blant annet skal akuttkirurgien ved sykehuset videreføres som i dag.

Spørsmål som går inn på den interne organiseringen av tilbudet vil bli avklart i prosessen som starter etter at Helse vest får et revidert oppdragsdokument, framgår det i et brev helseministeren sendte LO i Hardanger mandag.

– Vi har ikke tatt stilling til hvordan tilbudet skal organiseres på sykehuset, det er et lokalt ansvar. Men jeg har gitt føringer på hva som skal bli resultatet for befolkningen og pasientene i Odda, og kommer til å følge med på at avgjørelsene som blir tatt lokalt er i tråd med dette, sier Høie tirsdag.

På sykehuset møtte helseministeren ledere, tillitsvalgte og Odda-ordfører Roald Aga Haug. Ordføreren tror det er bra at Høie nå har sett selv hvordan sykehuset fungerer.

(©NTB)