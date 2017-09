Frp vil ha øremerket tilskudd til sykehjemskjøkken

– Vi vet at altfor mange eldre i dag er underernærte, og det bekymrer oss. Det handler om at de får for dårlig mat og at de må spise når de ikke er sultne, sier Frp-leder Siv Jensen til ABC Nyheter.

Danmark har brukt nesten 500 millioner kroner på et tilsvarende prosjekt, og Frp lover at ambisjonen ikke er lavere enn det.

– Dette er en løsning som skal føre til at sykehjemmene kan få egne kjøkken og ansette en egen kokk. Det vil bli et veldig verdifullt bidrag for å heve kvaliteten i eldreomsorgen, sier Jensen.

