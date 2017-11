Satset på cruiseturisme med ulovlig kjøp

Porsanger har investert stort i risikoprosjektet Porten til Lakselv, også kalt Gateway to Sàpmi, ved Hamnbukt i Porsangerfjorden.

Politikerne la 33 millioner kroner på bordet for en flytebrygge fra den norske leverandøren Cruise Ventures AS – uten forutgående konkurranse. Porsanger er omstillingskommune, og håpet var at snuhavna for cruisebåter skulle sette fart på turismen.