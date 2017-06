Vedtok å granske e-poster

Tross argumentasjonen til ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) og rådmann Tone Marie Nybø Solheim vedtok kommunestyret i går med 25 mot ti stemmer kontrollutvalgets anbefaling om å undersøke e-postene til aktuelle ansatte i helsekjøpsaken.

Et tilleggsforslag fra Glimsdal om at hvilke personer som blir omfattet blir behandlet konfidensielt, samt at rapporter i saken unntas offentlighet – med mindre de anbefaler politianmeldelse eller oppsigelse – falt også.