Kåringen av Årets kommuneprofil er i gang

Årets jury Juryen som har nominert årets finalister er: Britt Sofie Hestvik, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Kommunal Rapport, juryleder. Tone Holmquist, journalist i Kommunal Rapport.

Bente Larssen, leder i KS’ sentrale rådmannsutvalg, rådmann i Porsanger kommune. Eva Kvelland, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Stine Sofies Stiftelse, tidligere lokalpolitiker (V). Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef i KS for lokaldemokrati og kommuneøkonomi, tidligere ordfører og statssekretær (Sp).

Årets kåring er litt endret sammeliknet med tidligere år.

Kommunal Rapport kårer Årets kommuneprofil 2017 i tre kategorier: Hovedprisen Årets kommuneprofil og spesialprisene Årets unge leder og Årets modigste.

Leserne har foreslått kandidater, og en jury har valgt ut to finalister i hver kategori.

Denne uka presenterer vi de to finalistene i Årets kommuneprofil. De to neste ukene presenterer vi finalistene i spesialkategoriene.

Avstemningen i hver kategori starter så fort finalistene er presentert. Fra i dag kan du stemme på Årets kommuneprofil. Send kodeord Profil 1 eller Profil 2 i en tekstmelding til 2377. Hver stemme koster 3 kroner.

Avstemningene pågår fram til mandag 11. desember. Alle vinnerne presenteres i Kommunal Rapports siste ukeavis før jul og i vår nettavis.

Kriteriene for Årets kommuneprofil: Prisen kan gå til politiske, administrative og faglige ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som har utmerket seg i løpet av det siste året – og gjerne over flere år. Han eller hun må ha vist lederskap utenom det vanlige. Lederne må ha bidratt spesielt til å utvikle tjenestene, lokaldemokratiet eller lokalsamfunnet. Konkret kan de for eksempel ha oppnådd spesielt gode resultater, innført innovative løsninger eller arbeidsmåter, taklet en vanskelig situasjon godt, startet en viktig debatt, styrket kommunens omdømme eller oppnådd politisk gjennomslag nasjonalt.