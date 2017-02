Bjugn og Åfjord vil slå seg sammen

Alt var klart for at Åfjord og Roan skulle danne en ny kommune nord på Fosen-halvøya i Trøndelag. Men så ville Bjugn også være med, og det splittet rett før jul «forlovelsen». Roan brøt forhandlingene med de to andre, og satte kniven på Åfjords strupe: Velg oss eller Bjugn.

Et klart flertall på 14 mot sju i Åfjord kommunestyre stemte i dag for sammenslåing med både Bjugn og Roan. Et like klart flertall i Bjugn (16–5) sa ja til sammenslåing med Åfjord.