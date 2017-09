Nabokamp om bygd som vokser

Det er satt i gang en grensejusteringsprosess for boområdet Rånåsfoss i Sørum og Auli i Nes på Romerike i Akershus. Begge kommunene har vært hos Fylkesmannen og fått skissert et løp fram mot en grensejustering som vil avgjøres før sommeren i 2018. Innbyggerne i det aktuelle området skal også høres. Fylkesmannen vil bruke en profesjonell aktør som skal høre innbyggerne.

Selve justeringen vil skje sammen med kommunesammenslåingen i 2020. Sørum er vedtatt sammenslått med Fet og Skedsmo, men det jobbes for å få oppløst sammenslåingen. Et flertall i Sørum har vedtatt at det skal være en folkeavstemning sammen med stortingsvalget. I folkeavstemningen skal folk svare på om de synes Sørum bør søke om å fortsette som egen kommune dersom det blir regjeringsskifte. De rødgrønne har som kjent gått inn for at tvangssammenslåtte kommuner kan søke om reversering av vedtakene.