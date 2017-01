Rådmann ny direktør i Husbanken

– Jeg er interessert og engasjert i boligsosialt arbeid, sier Kaldheim, som svar på hvorfor han søkte stillingen.

Han begrunner videre søknaden med at han er opptatt av endringsledelse i offentlig sektor, og at Husbanken står foran spennende utfordringer i tida framover. Til våren kommer det bestilte rapporter om bankens boligsosiale virkemidler, rolle og organisering.

– At vi får en gjennomgang av virkemidler og organisering gjør jobben ekstra spennende.

Mange toppjobber

Kaldheim har hatt en rekke ulike lederstillinger, men rådmann har han bare vært i Drammen, der han tiltrådte i 2010.

Før Drammen var han direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og i Telenor. Under Bondevik II-regjeringen hadde han to statssekretærposter. Før dette var han daglig leder i Geelmuyden.Kiese og før det igjen ordfører for Høyre i Fet.

Han har ledet to offentlige utvalg – rettighetsutvalget, om situasjonen for personer med utviklingshemming – og inkluderingsutvalget, og var medlem av kommunelovutvalget som la fram sin innstilling i mars i fjor.

– By i sterk utvikling

– Det har vært svært spennende å være rådmann i Drammen i denne perioden. Drammen er en by i sterk utvikling, og den har utvidet sin styrke fra å være god på byutvikling til også andre sider. Vi har blant annet fått anerkjennelse for vårt arbeid i skolen, og vi er i gang med en omfattende ombygging av helse-, sosial- og omsorgstjenestene.

Kaldheim fikk en stor korrupsjonssak på sitt bord, etter at to saksbehandlere på byggesak i januar i fjor ble siktet for å ha mottatt bestikkelser fra utbyggere i nærmere 30 byggesaker. Tre utbyggere er nå tiltalt for grov korrupsjon.

– Det hører med til ansvaret som toppleder å håndtere vanskelige saker, sier Kaldheim.

– Vi må slå hardt ned på korrupsjon, og vi valgte på første dag å melde saken til politiet. Senere har vi hatt en grundig gjennomgang av risikoanalysene våre, og kontrollutvalget har bestilt en gransking av vår styring, ledelse, organisering og rutiner med sikte på finne ut av hva som skjedde, slik at vi kan lære av det og forbedre oss.

Det er ennå ikke avklart når rådmannen begynner i den nye stillingen, men sikkert er det i alle fall at han ikke kommer til å følge kommunereformen i mål. Drammen skal slå seg sammen med Svelvik og Nedre Eiker fra 2020. Den nye kommunen får rundt 100.000 innbyggere.

– Det kan uansett være klokt at den nye kommunen får en ny toppledelse, sier Kaldheim.

Kritisk til utlysningen

DN skriver i dag at stillingen som Husbank-direktør først ble utlyst 25. oktober i fjor med et krav om at søkere måtte ha høyere utdannelse. Senere ble søknadsfristen forlenget og utlysningsteksten endret, slik at det nå het at det var «ønskelig med høyere utdannelse».

Ifølge DN var Kaldheim den eneste nye søkeren som dukket opp. Han har ikke høyere utdannelse ut over et grunnfag i statsvitenskap.

Stortingspolitiker Helga Pedersen (Ap) reagerer på endringen i utlysningsteksten, og mener det er «ugreit» om spillereglene er endret underveis.

– Det er viktig at det ikke kan kastes mistanke over hvilke kriterier Husbank-sjefen er ansatt på, sier hun til DN.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sier det er ingen grunn til å stille spørsmål ved ansettelsen.

– Vi stiller svært høye krav til dem som får denne typen stillinger. Osmund Kaldheim er kvalifisert, sier han.