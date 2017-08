Flyttet hjem for å skape vekst

– Hva går jobben din ut på?

– Stillingen som næringssjef var nyopprettet i august i fjor, og jeg har tatt tak i en del ting som tidligere har ligget på pulten til ordfører og rådmann. Ingen dager er like. Blant arbeidsoppgavene er å skape et nytt og levende sentrum, vi har fått på plass en nettside med oversikt over ledige lokaler, og vi har åpnet en ny gründerpark. Vi jobber også mot landbruket, i et initiativ med nabokommunene for å gjøre lokal mat kjent og tilgjengelig. Ett av de mest spennende prosjektene er utviklingen av Lyseparken, en framtidsrettet og grønn næringspark i tilknytning til nye E39.