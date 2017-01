Stoppet utlysning av stillinger på 10 prosent

Utlysningen av to faste og to midlertidige stillinger i 10 prosent er trukket etter protester fra Norsk sykepleierforbund, forteller NRK Trøndelag.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Det er en hån mot oss som yrkesgruppe og mot helsetjenesten. Kommunen har tydeligvis ikke et ønske om å bygge gode helsetjenester og å gi folk et godt tilbud, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund til NRK.

Trondheim har tidligere fått skryt for å satse på større stillinger. I 2013 hadde Kommunal Rapports ukeavis en reportasje fra Dragvoll, der alle skulle jobbe heltid. To år senere fortalte vi at prosjektet ikke hadde lyktes. Ifølge en melding i fjor høst har kommunen også hatt problemer med å få søkere til faste sykepleierstillinger.

Kommune legger seg nå flat for kritikken av utlysningene.

– Noen har sett hull i en arbeidsplan og ikke tenkt helhet, men bare tenkt småstillinger. Det har jeg nå stoppet. Vi har som mål at vi skal utlyse hele stillinger. Vi er bedre tjent på at folk får gå i større stillinger med tanke både på brukere og ansatte, sier kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune, Helge Garåsen til NRK.