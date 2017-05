Enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune

Akademikerne fikk ikke gjennomslag for noen lokal pott. Partene ble imidlertid enige om å sette seg ned til høsten for å diskutere veien videre for forhandlingssystemet i Oslo. Derfor valgte organisasjonen å godta meklingsmannens forslag.

– Vi er ikke fornøyd med resultatet, men vi ser det ikke som hensiktsmessig å streike i år. Neste års oppgjør blir viktig, der vårt mål er en endring av lønnssystemet. Oslo har en ambisjon om å bli en «smartere by», og da er det helt nødvendig med lokale lønnsforhandlinger, sier Erik Graff, som er forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Årets lønnsforhandlinger mellom partene endte med brudd for tre uker siden, fordi lønnspotten ikke ble satt av til lokale forhandlinger.

– Akademikerne har et klart mål om at lønnsforhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass. Oslo har offentlig sektors mest utdaterte lønnssystem, mener Graff.

Den samlede økonomien i oppgjøret ligger på om lag 2,4 prosent i forhold til frontfaget.

Akademikerne på landsbasis nær 200.000 medlemmer med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole.

