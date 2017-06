Vi skal bli én av de mest innovative regionene

Fremover vil vi i langt større grad låne, leie og dele bærekraftige produkter og tjenester.

Få steder er mer egnet til å lykkes med nødvendige omstillinger enn Oslo og Akershus. Utdanningsnivå, infrastruktur, kapital og forskingsinstitusjoner – her ligger alt til rette.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til denne utviklingen. Vi har etablert et bredt samarbeid med næringsliv og forskingsinstitusjoner, og samordner offentlige støtteordninger. Målet er å bli blant Europas mest innovative regioner.

Oslo og Akershus skal være en bærekraftig, smart, innovativ og nyskapende region. Dessverre viser EUs indeks for innovasjon og nyskapning at de andre hovedstadsregionene i Norden er bedre enn oss.

Vi er riktignok på nest høyeste nivå som sterkt innoverende, men vi er ikke innovasjonsledere. Det hjelper ikke å gå fort på ski, når man ikke når pallen; vårt mål er å løfte Oslo-regionen til å bli en innovasjonsleder.

Oslo-regionens sterke vekst skal møtes med gode, bærekraftige løsninger for alle som bor og arbeider her. Fremover vil vi i langt større grad låne, leie og dele bærekraftige produkter og tjenester, og framtidens verdiskaping betinger en sirkulær økonomi.

Det betyr at vi trenger et lokalt næringsliv med ambisiøse bedrifter som har tilgang på kapital og god kompetanse. Disse skal koples opp mot den fremragende forskingen som pågår hver eneste dag på alle høyskolene og universitetene rundt Oslo-gryta, slik at forskingen blir kapitalisert og kommersialisert.

Flere nye bedrifter bør ha utspring i forsking og eksisterende næringsliv, og vi skal legge til rette for et attraktivt miljø for bedrifter som ønsker utvikling og vekst. Dette vil også kunne tiltrekke internasjonale bedrifter og arbeidskraft. Flere arbeidsplasser og bærekraftig verdiskapninger avgjørende for at vi skal kunne levere de tjenester som forventes av våre innbyggere.

Nyskapende organisering

Reduserte oljeinntekter øker Norges behov for nye arbeidsplasser innenfor andre næringer og sektorer. Dette er en nasjonal utfordring som så langt ikke er løftet høyt nok på den offentlige agendaen.

Vi tar denne utfordringen på alvor. Oslo bystyre og Akershus fylkeskommune har vedtatt en felles regional plan for innovasjon og nyskaping fram mot 2025. Planen er utarbeidet i samarbeid med kommuner, næringsliv og akademia, og viser hvordan vi skal utnytte regionens sterke vekst og utløse innovasjonspotensialet.

Hvert år brukes betydelig midler fra forskjellige statlige virksomheter på forsking, innovasjon og nyskapning i Oslo-regionen. Planen skal realiseres gjennom et omfattende samarbeid med Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Siva, selskapet for industrivekst, om en effektiv og mer målrettet bruk av offentlige virkemidler i regionen.

I tillegg etablerer vi nye arenaer hvor politikere, kommuner, næringsliv og innovasjonsaktører møtes og sammen arbeider for å styrke innsatsen på områder der Oslo og Akershus kanskje har et fortrinn.

Fem områder peker seg ut: Helse og velferd, ren energi, bioøkonomi, smarte samfunn, kreative næringer og reiseliv. Arbeidet skal resultere i at flere virksomheter investerer i forsking, utvikling og innovasjon, slik at vi får vekstbedrifter og sterkere næringsklynger.

Kraftige virkemidler

Et av de kraftigste virkemidlene for å stimulere til nyskaping er innovative offentlige anskaffelser. Ifølge en undersøkelse utført av Menon for Nasjonalt program for leverandørutvikling, skapes det seks ganger mer innovasjon når offentlige innkjøpere stiller krav om innovasjon enn når de ikke gjør det.

Oslo kommune alene kjøper hvert år inn varer og tjenester for 26 milliarder kroner, og nytt regelverk fra 2017 skal stimulere til økt innovasjon i offentlige anskaffelser. Det vil vi utnytte. Bedrifter vil møte en mer åpen kommune og fylkeskommune, der vi blant annet vil legge til rette for at de kan demonstrere sine løsninger.

Oslo og Akershus’ modell for arbeidet med innovasjon og nyskaping håper vi kan inspirere både nasjonalt og lokalt. Gjennom en unik organisering, et omfattende samarbeid og effektiv bruk av virkemidler skal vi legge til rette for at Oslo og Akershus når målet om å bli én av de mest innovative og nyskapende regionene i Europa.