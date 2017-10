Si ja til bryllupsturisme!

Danskene har sett verdien av bryllupsturisme.

Mange ordførere synes det er en tullete oppgave de fått etter kommunereformen: Å vie brudepar. Det er misbruk av ordførerens tid, sier noe.

«Regjeringen synes vi skal stå der som klovner», sier Kongsvinger-ordfører Sjur Strand (Ap). Han er opptatt av byutvikling, vekst og næringsutvikling. Men vent litt. Kan ikke vielser være næringsutvikling? Vet ikke ordføreren at det er noe som heter bryllupsturisme?

Kongsvinger har en vakker festning som kan være vel egnet som ramme for vielser. Og brudefølget har gjerne med seg forlovere og andre gjester. De blir noen dager. Overnatter på hotell, spiser på restaurant og shopper litt. Det blir penger av den slags. Kanskje tar de bilder og legger på Facebook for å vise hvor fint det er i Kongsvinger. Flere kan å få lyst til å komme på besøk.

Ordføreren i Risør har skjønt at det kan være et potensial her. Til vår papirutgave i forrige uke sier ordfører Per Kristian Lunden (Ap) at han vil være fleksibel og vie hvor som helst. Han har innledet et samarbeid med det lokale næringslivet, og håper noen kan tjene penger på nyordningen.

Vi følger etter Danmark og Sverige med kommunale vigsler, og noen kommuner har virkelig fått sving på bryllupsturismen sin.

I Danmark konkurrerer kommunene om å være den beste bryllupskommunen. Helsingør prøver nå å danke ut konkurrentene ved å droppe sivilattesten, som viser om man er gift fra før eller ikke. Den kan det ta litt tid å få tak i, og dermed stoppes mange spontanbrylluper.

Jeg sier ikke at norske kommuner skal gjøre det samme. Men det viser at danskene har sett verdien av bryllupsturisme. I Nordens eldste by, Ribe, som nå ligger i Esbjerg kommune, har de måtte ansette én til på rådhuset for å betjene de rundt 1.000 parene som blir viet i det vakre, gamle rådhuset hvert år. I årets første ni måneder har 884 par giftet seg her – hele 568 par er utenlandske.

Utlendinger, og da særlig tyskere, gifter seg gjerne i Danmark. Danskene har gjort det enkelt for dem å få det til, og tyskerne synes det er vakkert i Danmark. Bryllupskommune nummer én er øykommunen Ærø helt sør i Danmark. Kommunen har 6.200 innbyggere. På ti år har de gått fra å ha 100 til 3.000 vielser i året. Gjett om det har noe å si for det lokale næringslivet? Og befolkningsnedgangen har flatet ut. Etter mange år med fall i innbyggertall, er det nå en liten stigning.

Tønder, Sønderborg, København er også populære kommuner å bli gift i. Bornholm haler innpå.

I Sverige er vinterdestinasjonen Åre et sted man kan gifte seg i iglohotell, på fjellgård eller på Petter Stordalens luksushotell Copperhill lodge. På Copperhill ble 17 par viet på en stor bryllupshelg. Den svenske turistforeningen har «Walk in»-brylluper i fjellet på fjellstuer og hytter. En del av deres plassjefer har vigselsrett.

Så det er bare fantasien som setter grenser. Har din kommune et vakkert sted eller fem hvor det hadde vært fint å vie folk? Har dere hoteller, utleieleiligheter cateringfirmaer, kakebakere eller andre som kan levere varer og tjenester til et bryllup? Hva med å invitere alle interesserte til en idédugnad?

Kanskje dere bør ta en studietur til Ærø, Åre eller Ribe og finne ut av hvordan dere kan tiltrekke dere norske og utenlandske brudepar?

Så spør jeg dere: Vil dere ha vigsler som en del av den kommunale oppgaveporteføljen?

Si JA.