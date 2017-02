Ta ansvar for lufta!

Alle har utfordringer med forurenset luft. De største byene har satt inn tiltak, som dieselforbud eller datokjøring, til glede for miljøforkjempere og forargelse for folk som får praktiske utfordringer. Men hvorfor tar ikke Kommune-Norge mer tak i egen bilpark?

To tredeler av de nye kjøretøyene som ble registrert i fjor, som eies av kommunale og fylkeskommunale virksomheter, går på diesel, som Kommunal Rapport skrev i ukeavisa i forrige uke.

Bildet er heldigvis ikke helt svart/hvitt. For eksempel har Oslo satset stort på elbiler for å få ned luftforurensningen. Hovedstaden eier nesten halvparten av de om lag 1.100 elbilene som er registrert i kommunalt eie. Andelen dieselbiler av de kommunalt eide personbilene i Oslo er nå nede i 11 prosent. Det er bra sammenliknet med andre storbykommuner, men fremdeles 11 prosent unna Oslo kommunes mål om at alle biler tilbake i 2015 bare skulle ha teknologi som innebærer nullutslipp.

Noen dieselbiler har lavere utslipp enn andre, men i hovedsak gjelder det selvfølgelig å velge vekk diesel til fordel for elbiler for å redusere miljøskadelige utslipp. Når batteriene på elbiler stadig er blitt bedre, er dette biler som også passer for dem som har behov for å kjøre større avstander.

Hordaland fylkeskommune og Sandefjord kommune kjøpte flest elbiler i fjor. Vi håper Hordaland viser seg i stand til å følge opp vedtaket sitt om å skifte ut fossilbilene med nullutslippsbiler i løpet av neste år.

Gjennom innkjøp kan kommuner være med å påvirke ny teknologi, som finansbyråd Robert Steen (Ap) poengterte overfor Kommunal Rapport, da han kommenterte Oslo kommunes innsats for renere luft. Som kjent påvirker etterspørsel både utvikling og pris, og Kommune-Norge kan sammen spille en positiv rolle her.

Kommunene må ta ansvar for utslipp, om det er fra kjøretøy de eier eller leaser. For å nå store mål, kan det være klokt å begynne med seg selv.