Advokat klager på henleggelsen av Drevland-saken

Waldow har klaget henleggelsen inn for Riksadvokaten fordi han mener førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen er inhabil i saken. Det samme gjelder alle de andre statsadvokatene i Hordaland, skriver Bergens Tidende.

Det var Waldow som anmeldte saken til Spesialenheten i 2015.

Pådriver

– Jeg har vært en pådriver i denne saken og vil fullføre oppdraget. Jeg har ikke innsyn i hvilke vurderinger statsadvokaten gjorde da saken ble henlagt, men habilitetsproblemet er i seg selv et plausibelt grunnlag for å klage på avgjørelsen, sier Waldow.

Han trekker fram flere argumenter for at Stolt-Nielsen er inhabil. Han viser blant annet til at statsadvokatens søster, Ragnhild Stolt-Nielsen, var byrådsleder for Høyre da Drevland som Høyre-ordfører reiste til Venezia på Viking Cruises-reder Torstein Hagens regning sommeren 2014.

– Ikke klagerett

Trude Drevlands faste advokat John Christian Elden tar imidlertid den varslede klagen med stor ro.

– Jeg er bare kjent med en såkalt klage via mediene. Den er ikke påstått inngitt av noen part i saken, så den tar vi svært rolig, sier Elden til NTB.

Til Bergens Tidende sier Elden at han sjelden har sett en så grundig etterforskning og legger til at Waldow uansett ikke er fornærmet i saken og derfor ikke har klagerett.

Korrupsjonssiktelse

Saken kom opp etter at Drevland sammen med havnedirektør Inge Tangerås ble fløyet for reder Hagens regning til Italia for å delta i sjøsettingen av cruiseskipet Viking Star i juni 2014.

Økonomiavsnittet i Hordaland opprettet politisak i mai 2015. Saken ble henlagt, men statsadvokaten beordret ny etterforskning, og 18. september 2015 ble både Drevland, Tangerås og Hagen siktet for grov korrupsjon. 16. desember i fjor ble siktelsene henlagt.

