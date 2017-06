Bærum avviser at de erstatter RenoNorden

RenoNorden tok, ifølge Dagens Næringsliv , over avfallshåndteringen i Bærum fra 1. april i år. Dette er imidlertid en av mange ulønnsomme kontrakter selskapet sliter med. Da RenoNorden meldte at Bærum kommune har utlyst et anbud for å finne en erstatter for RenoNorden, spratt aksjen i været for første gang på lenge. Bærum avviser imidlertid at de har innledet en anbudsprosess, og kaller det en “mini-konkurranse om renovasjonstjenester, med forbehold”.

– Forbeholdene er knyttet til om RenoNorden går konkurs, eller at denne situasjonen vedvarer, sier Lisa Bang, kommunikasjonssjef i Bærum kommune, som sier det var mange antakelser i børsmeldingen.

Kommunikasjonssjef Erik Riste i RenoNorden skriver til avisen at Bærum kommune i realiteten har utlyst en mini-anbudskonkurranse.

RenoNordens aksje har falt 83,5 prosent de tre siste månedene, men da børsen stengte fredag var den opp 10 prosent etter nyheten om at tapskontrakten med Bærum kommune muligens erstattes. RenoNorden opplyser også i børsmeldingen at “alle eller noen av de norske kundene som er blitt invitert til diskusjoner, kan komme til å gjøre lignende grep (som Bærum kommune, red anm.)”.