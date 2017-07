Nekter å kompensere for milliardtap

– Hvorfor skal kommunene kompenseres? Nå er vi i en situasjon der mange av kommunene som krever inn eiendomsskatt går med solide overskudd, sier Jensen til Dagens Næringsliv.

Les også: Foreslår å forby eiendomsskatt

Frp-lederen forsikrer imidlertid om at det ikke er noe som vil skje «over natten», men over en tilpasningsperiode. Hun mener flere kommuner som drar inn eiendomsskatt gjør det fordi de har gjort «gale prioriteringer» som å bruke pengene på store kulturbygg, for så å måtte kutte i velferd og skole.

Styreleder Gunn Marit Helgesen i kommunenes interesseorganisasjon KS kaller dette en sterk påstand.

– Jeg har ikke sett noen kommuner som flår innbyggerne med eiendomsskatt for å bruke de på svulstige prosjekter som ingen vil ha. Det er en sterk påstand og for svart-hvitt, sier Helgesen.

Les også: Huseierne tapte sak om eiendomsskatt

Jensen mener de rikeste bidrar nok.

– De betaler bedriftsbeskatning, inntektsskatt, forbruksskatt. De betaler arbeidsgiveravgift. Det er ikke sånn at de ikke bidrar til statskassen.

I fjor fikk kommunene med eiendomsskatt inn 12,3 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.