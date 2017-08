Lav gjeldsvekst i 1. halvår

Statistisk sentralbyrå publiserte i dag, tirsdag, oversikt over kommunesektorens brutto gjeld etter 1. halvår. Tallene viser at samlet brutto gjeld nå har passert 470 milliarder kroner. Det er 5,3 prosent eller 24 milliarder kroner mer enn for ett år siden.

Som grafikken over viser, er gjeldstakten omtrent på samme nivå som i 2016, og mye lavere enn tidligere år.