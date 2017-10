Full stans i Boligbyggs boligkjøp

– Boligbygg har stoppet alle kjøp inntil videre, også kjøp i åpent marked, sier byråd Geir Lippestad (Ap) til Dagens Næringsliv.

Boligbygg skulle etter planen handle eiendom for 1,9 milliarder kroner i løpet av fire år. Oslo kommune har kjøpt 51 leiligheter for 222 millioner kroner av konkursgjengangere, kom det fram i en avsløring fra Dagens Næringsliv forrige uke. Ifølge avisen har det vært lite dokumentasjon ved flere av kjøpene.

– Det som har fremkommet i DN denne helgen, er svært alvorlig. Ansvarlig byråd Geir Lippestad har forsikret meg om at han følger saken nøye slik at vi får alle fakta på bordet, skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en epost.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) sier at kommunen tar saken alvorlig, og at det gjennomføres en intern og ekstern gransking og at Økokrim er varslet.

Henrik Gjerding (Frp) i kontrollutvalget mener saken bør granskes av kontrollutvalget, og ikke bestilles av Boligbygg selv.

– Når en etat gransker seg selv, er svaret gitt, sier han.

