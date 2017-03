Borgerlig støtte til kontantstøtte-kutt i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo vil ha en forsøksordning der kontantstøtten fjernes i utvalgte bydeler og erstattes med norskopplæring og aktivitetstilbud.

– Kontantstøtten kombinert med manglende barnehagebygging i Oslo har vært et hinder for blant annet norskopplæring for Oslos yngste innbyggere, sier Johansen til NTB.

Får støtte

Fremskrittspartiet støtter forslaget, sier leder Mazyar Keshvari i Oslo Frp.

– Å betale for at barn ikke skal sendes i barnehage og at kvinner skal holde seg hjemme, er ikke bærekraftig, sier han.

Også Venstre slutter opp om initiativet til det rødgrønne byrådet.

– Vi tok faktisk et lignende initiativ i forrige periode, men foreslo da at kontantstøtten skulle fjernes i hele Oslo. At det nå foreslås en forsøksordning i utvalgte bydeler kan øke sjansene for at dette går igjennom, sier Venstres gruppeleder i bystyret, Guri Melby.

Advarer

Det er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) som skal vurdere initiativet fra Oslo. Han vil ikke kommentere saken før søknaden er behandlet, får NTB opplyst.

KrFs Geir Jørgen Bekkevold advarer regjeringen mot å si ja til en kommunal forsøksordning.

– Jeg ønsker Oslo lykke til med de gode tiltakene som foreslås for bedre språkopplæring og integrering, men å fjerne kontantstøtten for å få til dette, er ikke veien å gå, sier han.

Prøveprosjekt

Johansen viser til at både Brochmann-utvalget og barnefamilieutvalget anbefaler å fjerne kontantstøtten, ikke minst av integreringshensyn.

– Som kommune har vi ansvaret for å sikre god integrering og gi alle et godt skoletilbud. Kontantstøtten er til hinder for dette, sier han til NTB.

Oslo-byrådet vil konkret innlede et samarbeid med staten om et prøveprosjekt der kontantstøtten avvikles i enkelte bydeler. Pengene skal i stedet gå til en aktivitetspakke som skal styrke språkopplæringen for barna og utvide tilbudet med arbeidstrening for foreldrene i de aktuelle bydelene.

Tre kandidater

Byrådslederen trekker fram Sagene, Østensjø og Søndre Nordstrand som aktuelle bydeler for et forsøk med avvikling av kontantstøtten.

– Men disse bydelene er bare forslag. Det viktigste vil være at vi treffer de gruppene som låses inn i fattigdom av denne ordningen, kombinert med god nok barnehagedekning i disse bydelene som kan ta imot disse barna, sier han.

Johansen mener en prøveordning som den byrådet nå har tatt initiativ til, må følges av et forskningsprosjekt som måler effekten av tiltaket for så vel barna som de voksne.

Om lag 180 millioner kroner går hvert år til kontantstøtte i Oslo. 5.500 av hovedstadsbarna i barnehagealder går ikke i barnehage.

(©NTB)