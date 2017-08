Uenighet om norskprøve for barnehageansatte

I april sendte Kunnskapsdepartementet ut et forslag om at alle som ikke har norsk, samisk, svensk, dansk, islandsk eller færøysk som morsmål, må beherske norsk på et visst nivå (se faktaboks) for å få jobb som assistent i barnehage.

Bakgrunnen for forslaget er at det er stor variasjon i språkferdighetene til barn når de begynner på skolen. I underkant av 16 prosent av assistentene i barnehager er innvandrere. Dette tilsvarer nærmere 9.500 personer.