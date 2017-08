Vil lage nye institusjoner for barnevernsbarn

– Nå skal jeg gå så langt at jeg sier at Sørlandet er en svært aktuell kandidat for å få en slik institusjon, sier Horne til Fædrelandsvennen.

Ifølge en forskningsrapport fra NTNU har hele 76 prosent av barn og ungdom i barnevernsinstitusjoner en eller annen form for psykisk lidelse. Det er en av grunnene til at Horne og helseminister Bent Høie (H) sammen ønsker et prøveprosjekt med opprettelsen av såkalte kombinasjonsinstitusjoner. Dette er institusjoner hvor barn i barnevernets omsorg også får psykisk helsehjelp.