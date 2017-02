Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom

Barn med innvandrerbakgrunn utgjør for første gang over halvparten av alle fattige barn her i landet. I denne gruppen vokser 38 prosent av barna opp i fattigdom, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Men også i familier uten innvandrerbakgrunn blir det stadig flere fattige barn. Denne gruppen har vokst med 6.000 barn fra 2011 til 2015, til 5,4 prosent av alle under 18 år.

Siden årtusenskiftet har andelen fattige barn i Norge blitt tredoblet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent i 2015.

Dette er barn som vokser opp i familier med en inntekt som er under 60 prosent av gjennomsnittet.

Økningen fra 2014 til 2015 var på 6.000 barn.

Barnefattigdommen er størst i Oslo og det sentrale østlandsområdet. I Oslo vokser 17,5 prosent av alle barn opp i varig fattigdom. Østfold og Telemark ligger også høyt, mens fylker som Rogaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane har en andel på rundt 7 prosent.

Rogaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane. I disse fylkene lå lavinntektsandelen på om lag 7 prosent i 2015. Andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt i alle fylkene i løpet av de siste ti årene.

(©NTB)