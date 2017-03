Omfattende brudd hos barnevernstjeneste

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med barnevernstjenesten. I tilsynet er sakene til 253 barn gjennomgått, og Fylkesmannen har vurdert at det har blitt begått brudd på barnevernsloven og FNs barnekonvensjon i 89 prosent av sakene, fremgår det av en pressemelding fra Fylkesmannen.

– Dette er hårreisende tall og meget bekymringsfullt fra en etat som er avhengig av sterk integritet og høy faglig kompetanse. Det er likevel bra at vi har et tilsyn som fungerer. Det forventes nå at Landkommunene følger opp sakene og retter opp lovbruddene, sier Fremskrittspartiets barnevernspolitisk talsperson Morten Wold til NTB.

Land barneverntjeneste er et samarbeid mellom Nordre Land kommune og Søndre Land kommune, med Nordre Land som vertskommune.

Tar funn på alvor

Fylkesmannen skriver at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.

Nordre Land skriver på sin hjemmeside at kommunene tar Fylkesmannens funn på alvor.

– Fylkesmannens tilsyn har avdekket en god del mangler i hvordan vi jobber i den enkelte barnevernssak. Det fulle omfanget har jeg ikke vært kjent med tidligere, men tjenesten har meldt om store utfordringer. Dette handler om barna våre, og familiene, og vi har siden desember jobbet på høygir med å forbedre tjenesten, sier rådmann i Nordre Land, Jarle Snekkestad, i en kommentar til NTB.

Snekkestad sier at de allerede er i gang med tiltak for å forbedre barnevernstjenesten, blant annet ved å styrke bemanningen og øke tiltaksbudsjettet i barnevernstjenesten. Også selve barnevernstjenesten er gjennomgått.

– Vi har sett på hvilke rutiner vi har, hvilke rutiner vi mangler, og hvordan vi kan jobbe med kvalitet på en effektiv måte. Men det handler ikke bare om bemanning, det er en sammensatt utfordring. Heldigvis ser vi framskritt, men dette må bygges over tid. Det er ikke gjort på noen få uker å rette opp avvikene, sier rådmannen.

Ingen oppfølging

I tilsynet fant Fylkesmannen ut at det er gjennomgående at sakene ikke blir fulgt opp, og at ingen fanger opp at de ikke er fulgt opp. Det blir ikke foretatt prioriteringer av sakene, eller i sakene.

Videre viser tilsynet at alvorlige bekymringsmeldinger om blant annet vold har blitt liggende ubehandlet over lang tid, mens barnevernstjenesten har brukt tid på mindre alvorlige saker.

Barn har blitt mangelfullt ivaretatt, og kommunen har utvist en passivitet i blant annet saker hvor det har vært begrunnet mistanke om pågående vold og overgrep mot barn, heter det.

Fylkesmannen har fått opplyst at kommunen i lengre tid har vært kjent med sviktene i tjenesten, uten å ha satt i verk tilstrekkelig tiltak for å avhjelpe dette.

Kommunen ble gjort kjent med Fylkesmannens funn på et «sluttmøte» etter tilsynet i kommunen 30. januar. En foreløpig rapport er nå sendt kommunen, og de er gitt frist på to uker til å gi tilbakemelding på den denne.

(Artikkelen er oppdatert. Red.)