Sa ja til landets første lobbyregister

Som Kommunal Rapports ukeavis fortalte i går, innfører Trondheim et lobbyregister i kjølvannet av en turbulent strid om markagrensa i kommunen. Venstre la fram forslaget, og fikk støtte av Ap.

– Jeg synes det er bra at Trondheim går foran, og at vi får åpenhet om hvem som søker å påvirke politiske beslutninger, sier forslagsstiller Erling Moe (V) til Kommunal Rapport.

Han er klar over at et slikt register ikke løser alle problemer. Kritikerne mener det blir komplisert å skulle registrere alt av e-poster, telefonsamtaler og møter på gata.

Mener register er ukomplisert

– Jeg mener det er ukomplisert. Du skal bare spørre deg selv: Er dette en samtale eller en henvendelse som offentligheten vil være interessert i i ettertid? Er svaret ja, registrerer du det. Er svaret nei, gjør du det ikke. Det er litt som med e-poster i dag. Og det har ingen betydning om møtet har skjedd på rådhuset eller ikke, sier Moe.

Han mener politikerne utøver den typen skjønn hver dag, og at det ikke er vanskelig.

Medlemmene i bystyret skal nå føre oversikt over møter de har med lobbyister og organisasjoner.

Så langt tilbake som i 2010 ba Oslo kommune KS om å lage et lobbyregister. KS hovedstyre har ikke behandlet noen sak om lobbyregister, men etikkutvalget til KS har gjort det. Konklusjonen er:

«Det er til sjuende og sist kommunens ansvar å bestemme hvordan de best kan sikre åpenhet og unngå utilbørlig påvirkning i forbindelse med lobbyvirksomhet. Etikkutvalget ønsker i den sammenheng å gi kommunene noen råd, og anbefaler uansett at spørsmål om lobbyvirksomhet jevnlig drøftes og at eventuelle retningslinjer vedtas og oppdateres.»

Vil ha flere kommuner med

Rådmann Morten Wolden vurderer forslaget blant annet slik:

«Et eventuelt lobbyregister bør etter rådmannens mening omfatte flere kontaktpunkter enn fysiske møter, da lobbyvirksomhet også kan foregå per telefon eller e-post kommunikasjon. Lobbyvirksomhet kan også foregå i uformelle samtaler. Det er etter rådmannens oppfatning ikke konteksten, men innholdet i samtalen som er avgjørende for om det dreier seg om lobbyvirksomhet», heter det i saksframlegget.

Det er mange år siden kommunikasjonsbransjen åpnet for et lobbyregister. Til Klassekampen sier daglig leder i Kommunikasjonsforeningen Therese Manus at vedtaket i Trondheim forhåpentligvis er det første skrittet, og at andre kommuner og Stortinget følger etter.