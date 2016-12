Anklager kommune for å bidra til prispress i boligmarkedet

I løpet av året har Oslo kommune kjøpt 252 boliger til en samlet verdi av 869 millioner kroner. Det er satt av 800 millioner til ytterligere boligkjøp neste år. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunen i løpet av de siste fem årene har kjøpt over 1.000 boliger i byen.

Boligbransjen mener Oslo kommune er med på å drive opp boligprisene på denne måten.

– En aktør som investerer nær 1 milliard kroner i et begrenset område, bidrar absolutt til et press på prisene, hevder Christian Dreyer, direktør i Eiendom Norge, overfor DN.

Sto for 2,7 prosent av markedet

I fjor utgjorde kommunens boligkjøp til sammen likevel bare 2,7 prosent av den totale boligomsetningen i kommunen. Av 9.464 omsatte boligeiendommer kjøpte Oslo kommune 259 boliger.

I år har kommunen stort sett handlet boliger vest i byen. Hele 103 av de 252 boligkjøpene ble gjort i bydel Frogner, skriver Dagens Næringsliv. Det er en del av en bevisst politikk som ble vedtatt i 2014. For å unngå opphopninger av kommunale boliger i øst, har kommunene solgt i øst og kjøpt i vest.

– Vi har solgt rundt 50 boliger i bydelene Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka i år, så vi har tilført noe i markedet også, sier Magnus Segtnan Thun, som er boligkjøper i det kommunale selskapet Boligbygg Oslo.

I årets budsjett ble det satt av ekstra midler til boligkjøp i forbindelse med den ventede flyktningstrømmen. Den uteble, men investeringsbudsjettet på nesten 900 millioner kroner blir brukt opp. Thun sier det er satt av 2,7 milliarder til boliginvesteringer de neste fire årene, noe som gir litt lavere nivå enn i år.

– Det er i budsjettet for 2017 bevilget over 800 millioner kroner til boliger til vanskeligstilte, sier Geir Lippestad (Ap), som er byråd for næring og eierskap.

82.000 kommunalt eide boliger

Samlet eier Kommune-Norge drøyt 82.000 boliger, og antallet har vært relativt stabilt etter et kraftig fall i boligmassen fra 2010 til 2011, viser fakta fra Statistisk sentralbyrå. I snitt eier Kommune-Norge 16 boliger per 1.000 innbyggere. Oslo ligger omtrent på landsgjennomsnittet.

Denne tabellen viser kommunene som eier flest boliger per 1.000 innbyggere (de minste kommunene er holdt utenfor):

Blant de litt større kommunene (over 20.000 innbyggere) er det Steinkjer, Stange, Hamar, Kristiansund og Kristiansand som eier flest boliger målt mot innbyggertallet.