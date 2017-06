Frp vil forby tigging i Oslo

– Tiggingen, særlig den som kommer fra Øst-Europa, øker og øker i omfang. Den fikk en liten nedgang som følge av Brennpunkt-dokumentaren Lykkelandet om tiggersituasjonen i Bergen, som viste svært tydelig at det følger grov organisert kriminalitet med denne tiggingen. Det gjør debatten mer aktuell enn noen gang, sier bystyrerepresentant Peter N. Myhre (Frp) til Vårt Land.

Derfor foreslår han og partikollegene Carl I. Hagen og Tommy Skjervold at tigging forbys i Oslo. Forslaget tas opp på onsdagens møte i bystyret.

I sakspapirene­ viser de både til NRK-­dokumentaren og til et brev fra bydelsdirektøren i bydel Nordstrand, som ble sendt Bymiljøetaten og en rekke byråder i Oslo kommune i april. Brevet beskriver økende forsøpling og bruk av utearealer i bydelen som overnattingssted, med særlig bekymring for områder som brukes av barnehager.

– I budsjettforslaget er det for første gang bevilget millioner av kroner til å rydde opp etter tiggerne. Det finnes sikkert flere hundre formål som de pengene mye heller kunne blitt brukt til, sier Myhre.

Han understreker at staten har gitt klarsignal for at kommunene selv skal kunne innføre tiggeforbud.

– Det skal mye til for at forslaget får flertall, men jeg tror det skjer en dag. Samtidig er det viktig for opposisjonen å markere sin politikk, og at vi markerer hvilke partier som er for og hvilke som er mot et tiggeforbud, sier han.

