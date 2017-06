Sp vil stoppe omstillingene i Arkivverket

En konsekvens av omorganiseringen er at statsarkivene ikke lenger skal være selvstendige enheter, men derimot underlagt de nye avdelingene «innovasjon», «forvaltning» og «publikum», skriver Klassekampen.

– Det foregår en stor sentralisering av Arkivverket, og de ulike statsarkivene blir faglig svekket av dette. Det har ført til klart dårligere vilkår og tilgang for publikum. Ikke bare for vanlige brukere, men også for dem som driver med profesjonell historieskriving, som for eksempel studenter og faghistorikere, sier Toppe.

Derfor vil hun og hennes partifeller stoppe de pågående omstillingene.

Partiet har nylig hatt et forslag til behandling i Stortingets kulturkomité om å gripe inn i Arkivverkets omorganiseringsprosess, men fikk ikke gjennomslag for sine synspunkter.

Riksarkivar Inga Bolstad, som leder omstillingsprosessen, skriver i en epost til avisa blant annet at «et hovedgrep i den nye organiseringen er at fagoppgavene skal ledes for hele landet under ett for å sikre likebehandling, effektiv ressursutnyttelse og unngå dobbeltarbeid.”

Tirsdag skal saken opp til behandling i Stortinget.

(©NTB)