Må døpe kommunen innen 1. november

De fem kommunene som skal slå seg sammen er Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad og Spydeberg. Spydeberg er tvunget inn i konstellasjonen, og det er en del innbyggere i kommunen som ønsker å reversere vedtaket hvis det blir regjering. Men sammenslåing er altså vedtatt i Stortinget, og blir det ikke nytt flertall på Stortinget etter valget, blir kommunen stående. Det blir en kommune med 45.000 innbyggere. Askim er den største kommunen i dag med 16.000 innbyggere.

Like etter Stortingets vedtak den 8. juni hadde de fem kommunene felles kommunestyremøte for å bestemme blant annet navn på den nye kommunen. Alternativene er Askim, som Askim og Hobøl vil ha, eller Smålenene/Smaalenene som de tre andre har samlet seg om. (Smaalenene er navnet på lokalavisa og et gammelt navn på indre Østfold.) Ungdommen sier bare Indre, og ønsker det som navn. Noen ønsker også Indre Østfold. De to første har størst støtte, men askimfolket gir seg ikke på Askim-navnet som de mener er det eneste navnet som er kjent utenfor regionen. Av alle dagens kommunestyrerepresentanter stemte 82 av 133 for Smaalenene.