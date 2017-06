Et knapt flertall av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre holdt fast på å bruke tvang i noen unntak i kommunereformen. Bare to representanter skulle til for å snu flertallet.

Dette forsøkte Senterpartiet å utnytte, ved å tvinge alle stortingsrepresentantene til å delta i avstemningen. I Frp er det som kjent delte meninger om tvang, og Sp håpet at to utbrytere skulle snu flertallet.