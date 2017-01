Slik kan regionkartet bli

Hele kartet presenteres i Kommunal Rapports ukeavis i dag, torsdag. Elleve regioner blir det til sammen i forslaget fra Venstres kommunalpolitiske talsmann André N. Skjelstad. Stortinget har vedtatt at det skal være om lag ti regioner. Når Venstre nå er ferdig med sitt forslag, er det tatt hensyn til noen av vedtakene i fylkestingene, men ikke alle.

Venstre vil blant annet ha en kjempestor region rundt Oslo, uten Oslo. Det betyr at Buskerud skal til Viken-regionen, noe Akershus og Østfold er i mot.

– Buskerud er problematisk å plassere. De har jo et tett samarbeid med Telemark og Vestfold i BTV-samarbeidet. Men nesten alle kommunene i Buskerud ønsker seg østover til Viken. Det gjør også et entydig fylkesting. Men her blir det viktig med gode interregionale samarbeider for å ivareta BTV-samarbeidet, sier Skjelstad.

Rogaland er ett av fylkene Venstre foreløpig vil la være alene, med mindre fylkespolitikerne endrer oppfatning.

– Vi vil prøve litt til for å få Rogaland med i Vestlandsregionen, men det er en såpass folketung region at den kan stå alene, sier Skjelstad.

Komitéleder i kommunalkomiteen, Helge Andre Njaastad (Frp), ønsker ikke å kommentere Skjelstad forslag.

– Ingenting er klart før alt er klart, er hans kommentar.

Parlamentarisk leder for Frp Harald T. Nesvik har i Sunnmørsposten (krever innlogging) foreslått omtrent det samme som Skjelstad. Den eneste forskjellen er at Nesvik mener Rogaland bør med i Vestlandsregionen.

