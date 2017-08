Aure vil ikke til Trøndelag

Flere kommuner på Nordmøre har vurdert å bytte region fra Møre og Romsdal til den nye trøndelagsregionen. Så langt er det bare Halsa og Rindal som går til Trøndelag. Surnadal, Smøla og Kristiansund sier også nei til å skifte region. Aure kommunestyre sa nei på tirsdag. Men de kan endre mening, for i det samme vedtaket står det også at hele eller deler av Møre og Romsdal må gå til Trøndelag hvis regionen blir for liten mellom Trøndelag og Vestlandet, melder Tidens Krav.

Tidligere Smøla-ordfører og nå gruppeleder for Venstre i Aure, Iver Nordseth vil ikke lukke døra til Trøndelag.

– Vi klarte ikke å samle oss og Nordmøre er på mange måter handlingslammet i regionspørsmålet. Men hvis store regioner nord og sør for oss, ja også på Østlandet fester seg, så tror jeg en regionendring vil tvinge seg fram. Dette er ikke svart/hvitt og vi må avvente det som skjer i framtiden. Men det er helt klart at vi føler oss mer som trøndere enn vestlendinger, sier Nordseth til Tidens Krav.

Ordfører Ingunn Golmen (Sp) er glad for at saken er avgjort.

– Nå har vi bekreftet at vi ikke går videre i spørsmålet om å endre regiontilhørighet. Det er viktig å si at vi nå er ferdige med disse rundene i denne omgang. Dette har vært en sak som har vært utrolig energikrevende. Det er slitsomt å være presset over tid der mye er uavklart, så jeg er veldig fornøyd med at vi endelig har kommet fram til et vedtak, sier Golmen til Tidens Krav.