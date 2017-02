Beste resultat på fem år i fattigkommune

Enebakk er en litt under gjennomsnittlig kommune målt i innbyggerantall, som ligger like sør for Oslo. Kommunen har lite å rutte med i utgangspunktet. Tall fra Kommunaldepartementet som Kommunal Rapport har bearbeidet, viser at Enebakks korrigerte inntekt er blant de ti laveste i landet når utbytter regnes med.

Likevel er driftsmarginen på hele 4,5 prosent i det ureviderte regnskapet som Kommunal Rapport har fått oversendt. Bare tre ganger de siste 20 årene har marginene vært bedre, ifølge Statistisk sentralbyrås oversikter. Vi må tilbake til 2011 for å finne en bedre driftsmargin i Akershus-kommunen.

