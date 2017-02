Krisekommune med beste resultat på 20 år

Økonomi. Statistisk sentralbyrå slapp nye skattetall for kommunene torsdag 16.februar, 2017. Med Kommunal Rapports verktøy kan du søke etter skatteinntektene til hver enkelt kommune, samt inntektsutjevningen. Dataene oppdateres månedlig. NB! Snittverdier for skatteinntekt per innbygger vil bli oppdatert i løpet av kort tid. Folketallene fra Statistisk sentralbyrå oppdateres 23. februar, 2017.