Ti skolebusser totalskadd i brann

– Ni busser er utbrent. Det er litt igjen av den siste, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Det fører til redusert busstilbud i ytre deler av Namdalen, sier trafikksjef Trond Carlson i Nord-Trøndelag til NRK.

Busselskapet Trønderbilene AS. som eier bussene, sier at de skal få sendt reservebusser i løpet av dagen, men at de ikke rekker å kjøre omtrent 300 elever til fire ulike skoler.

Brannvesenet varslet politiet om brannen klokken 03.11 natt til tirsdag. Da hadde de fått flere meldinger om saken.

– Flere har hørt smell, og en ringte inn og sa han hadde sett flere busser stå i full fyr, sier Kimo.

Brannen spredde seg ikke til bygninger og ingen ble skadd.

– Bussene står tett bortover, så brannen kan ha startet i en og spredd seg, men det blir bare spekulasjoner. Brannårsaken er foreløpig ukjent, sier operasjonslederen.

Når det blir kaldt nok venter tekniske undersøkelser og vitneavhør for å avdekke årsaken, opplyser politiet.

