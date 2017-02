Stor eller liten forbokstav?

Et ferskt eksempel dukket opp i en stillingsannonse fra Nittedal kommune rundt årsskiftet. Kommunen søkte etter «Enhetsleder Institusjon». Det framstår som noe uklart om det her dreier seg om en spesiell institusjon. Det viser seg at «Institusjon» er en enhet innenfor det området som kommunen kaller helse- og velferdssektoren. Enheten har blant annet ansvar for et pleie- og omsorgssenter, et bo- og servicesenter, et demenssenter og serviceleiligheter.