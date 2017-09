Skriv bedre sakspapirer

Denne uken går språkspaltistens medfølelse til lesende lokalpolitikere. De blir belemret med for mye papir. Det får ikke hjelpe at mange kommuner gir kommunestyrerepresentanter lesebrett. Det blir ikke færre ord av den grunn.

Jeg er usikker på om det å skrive gode sakspapirer står på studieplanen i fag som handler om offentlig ledelse og administrasjon på landets universiteter og høyskoler. Ved jusstudiet ved Universitetet i Oslo er de i gang med et klarspråkprosjekt for studentene. Måtte mange flere følge etter. Det er det behov for.