Vær konkret

Kommuner uten en digital visjon, digital strategi, digitale ledere og digitalt kompetente ledere sliter, skal vi tro entusiastiske politikere – og ikke minst konsulenter. En representant for den siste kategorien, Erlend Vestre i Devoteam Fornebu Consulting, skriver om digitalisering i kommunene i Ukeavisen Ledelse 25. august. Et viktig poeng i artikkelen er at digitalisering forutsetter tjenestedesign.

Dermed har vi to begreper som må oversettes og eksemplifiseres for at vi som lesere skal forstå hva dette egentlig dreier seg om. Jeg repeterer en forslitt, men stadig gyldig frase i den journalistiske skriveopplæringen: Don´t tell it – show it!